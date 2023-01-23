Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии – 2023 по теннису. Завтра, 24 января, начинается девятый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей (время мск) у женщин.

Расписание 9-го игрового дня у женщин на Australian Open – 2023:

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) – Елена Остапенко (Латвия, 17) – начало матча приблизительно в 4:30.

Джессика Пегула (США, 3) – Виктория Азаренко (Беларусь, 24) – начало матча приблизительно в 11:00.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне, которые продлятся до 28 января, составил $ 51 384 291. Действующей чемпионкой турнира является завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийская теннисистка Эшли Барти.