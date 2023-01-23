Новака Джоковича подозревают в жульничестве на Australian Open — 2023

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович попал в скандальную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
Один из теннисных фанатов запечатлел, как во время матча второго круга на Australian Open один из членов бокса Джоковича что-то пишет на бумаге, прикрепляет её к бутылке и передаёт Новаку через работника стадиона. После чего серб внимательно читает написанное.
В комментариях к фанатскому видео некоторые пользователи считают, что Джокович тем самым нарушил правила турнира.
Напомним, во втором круге Джокович (4) со счётом 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0 обыграл 191-ю ракетку мира француза Энзо Куако. Примечательно, что на данный момент Куако — единственный, кому удалось выиграть сет у Новака в текущем розыгрыше.
- 23 января 2023
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