Джокович был уверен, что Циципас не играл в финале ТБШ. Он боролся с ним за титул на «РГ»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023 забыл, что в 2021 году играл с греком Стефаносом Циципасом в финале «Ролан Гаррос». Примечательно, что в том матче Новак отыгрался со счёта 0:2 по сетам.

Джокович: То, что я единственный оставшийся парень на турнире, который уже выигрывал мэйджоры, мне, конечно, льстит. Но, если честно, я не думаю, что это будет иметь хоть какое-то значение. Может, в какой-то степени для меня, но не для других ребят. Я знаю, что Циципас самый опытный парень из всех других участников четвертьфиналов. Он уже несколько раз играл в финальных стадиях ТБШ, но думаю, что он никогда не играл в финале, я не прав?

Журналист: Вы победили его в финале «Ролан Гаррос» 2021 года.

Джокович: А, точно. Моя ошибка (улыбается). На самом деле, я хотел сделать ему комплимент, потому что он выглядит готовым к борьбе за титул, и то, как он играет, делает его к нему всё ближе и ближе.