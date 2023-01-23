Тарпищев — про AO: это, наверное, лучшее выступление Хачанова за последние несколько лет
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Карен Хачанов (Россия) – Себастьян Корда (США) на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
В матче 1/8 финала Хачанов уверенно обыграл японца Йосихито Нисиоку со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).
«Это, наверное, лучшее выступление Хачанова за последние несколько лет. Подаёт здорово, принимает здорово. Корда – хороший игрок, идёт по восходящей. И Медведева он по силе победил. Играл очень здорово. Но молодёжь неровно выступает. У одного одни козыри, у другого другие. Надо, чтобы в данный день наш теннисист был абсолютно в кондиции. Надо настраиваться на борьбу», — приводит слова Тарпищева «Комсомольская правда».
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- 23 января 2023
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