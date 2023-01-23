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Веснина: очень верю в победу Хачанова над Кордой. Карен наконец-то нашёл свой теннис!

Веснина: очень верю в победу Хачанова над Кордой. Карен наконец-то нашёл свой теннис!
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Карен Хачанов (Россия) – Себастьян Корда (США) на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Я очень верю в победу Хачанова над Кордой. Мне нравится, как он сейчас играет. Карен наконец-то нашёл свой теннис, поэтому может прорваться в полуфинал!

Хачанов прибавил в нескольких аспектах игры: начал лучше двигаться по корту и значительно улучшил удар слева. Сейчас может положить мяч в любую часть корта. Но стоит отметить, что и Корда находится в превосходной форме. Американец за год совершил настоящий прорыв. Конечно же, победы над Медведевым и Хуркачем окрыляют — таких высококлассных теннисистов просто так не переиграешь. Но у Карена чуть больше опыта за спиной. Хачанов уже играл в полуфинале «Шлема», а Корда — нет. Шансы на победу есть, нужно бороться!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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