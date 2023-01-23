Видеообзор напряжённого матча Андрея Рублёва с Руне в 1/8 финала Australian Open — 2023
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.
Рублёв (5) со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) обыграл 10-й номер рейтинга,19-летнего датского теннисиста Хольгера Руне. На счету Рублёва 22 эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. Датчанин выполнил восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 17.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis.
За выход в дебютный для себя полуфинал турнира «Большого шлема» Рублёв сразится с 21-кратным чемпионом ТБШ сербом Новаком Джоковичем (4). Джокович девять раз выигрывал данный турнир.
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