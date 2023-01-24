Видеообзор разгромной победы Новака Джоковича в 1/8 финала Australian Open — 2023
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023. В своей карьере Джокович выигрывал титул в Мельбурне девять раз.
В матче 1/8 финала Джокович (4) разгромил представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:1, 6:2. Серб выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Алекса де Минора два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis.
За место в полуфинале Джокович сразится с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым (5).
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