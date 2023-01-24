Штепанек — о Корде: я очень привязан к его семье

Бывший чешский теннисист Радек Штепанек, являющийся тренером участника четвертьфинала Australian Open Себастьяна Корды, рассказал о крепкой дружбе с семьёй американца.
Напомним, в бытность теннисистом Штепанек тренировался под руководством отца Себастьяна — Петра Корды.
«Я очень привязан к его семье. Я видел, как Себи рос из ребёнка в того, кем он является сегодня, а завтра он уже в своём первом четвертьфинале на турнире «Большого шлема».
После Открытого чемпионата США Себи позвонил мне и спросил, могу ли я его взять на постоянной основе. Я сказал: «Да, конечно», потому что я помню, как 10 лет назад Петр сказал мне, что, может быть, однажды ты будешь тренировать моего сына, когда закончишь, и вот… так работает колесо жизни», — сказал Штепанек в интервью Eurosport.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Себастьян Корда сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
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