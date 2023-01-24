Ник Кирьос показал, в каком состоянии находится его колено после операции

21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос в своих социальных сетях показал, в каком состоянии находится его колено после перенесённой операции.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКА КИРЬОСА

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКА КИРЬОСА

Перед стартом Australian Open стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся из-за травмы.



Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном.