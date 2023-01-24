«Она ещё совершит великие дела». Радваньска высказалась о вылете Свёнтек с Australian Open
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Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска высказалась о вылете Иги Свёнтек с Открытого чемпионата Австралии.
«Думаю, что у неё будет действительно тяжёлый сезон из-за всего прошлогоднего давления. Она защищает всё, почти каждую неделю. Тяжело и нелегко, когда все хотят победить тебя, потому что ты № 1 в мире.
Ей действительно нужно работать над тем, как справляться с давлением, это главный ключ. Но я думаю, что в этом году она ещё совершит великие дела.
Она проиграла Рыбакиной, которая выиграла Уимблдон. Елена с самого начала и до конца играла в солидный теннис, но сезон ещё не закончился, поэтому я думаю, что у неё всё ещё получится», — приводит слова Радваньской Eurosport.
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