Карен Хачанов объяснил сообщения на камерах, адресованные республике Арцах

Российский теннисист Карен Хачанов объяснил сообщения на камерах, адресованные непризнанной республике Арцах.



«Я много раз говорил, что у меня армянские корни. Со стороны папы, дедушки, даже со стороны мамы. Я наполовину армянин. Откровенно говоря, дальше не хочу вдаваться в детали. Я просто хотел продемонстрировать силу и поддержку своему народу. Вот и всё.

Получаю ли реакцию людей? Письмо от азербайджанской федерации? Я ничего об этом не слышал. Говорили ли не писать ничего на камере? Пока нет», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Карен Хачанов после матча с американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии написал на камере «Арцах, держись». В 1/8 финала турнира после победы над японцем Йосихито Нисиокой Хачанов написал «Продолжай верить до конца!!! Арцах, держись!!!»

Карен Хачанов уже добрался до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия).