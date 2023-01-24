Призыв Азербайджана наказать Карена Хачанова передан организаторам Australian Open — 2023

Международная федерация тенниса (ITF) передала протест Федерации тенниса Азербайджана (ATF) в адрес россиянина Карена Хачанова организаторам Открытого чемпионата Австралии – 2023. ATF требует наказать Хачанова за публичную поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
«ITF получила письмо от Федерации тенниса Азербайджана, которое мы передали соответствующим органам. Поведение игроков на турнирах «Большого шлема» регулируется сводом правил, за которым следит соответствующий организатор турнира и регулирующий орган», — приводит заявление ITF «РИА Новости Спорт».
Напомним, после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Australian Open Хачанов оставил на камере послание: «Арцах, держись!» В следующем круге россиянин также написал на камере: «Продолжай верить до самого конца. Арцах, держись!» ATF расценила действия Хачанова как «неприемлемую провокацию, направленную против Азербайджана».
- 24 января 2023
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