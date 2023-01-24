Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 9-го игрового дня

Сегодня, 24 января, состоялся девятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в женской сетке соревнований.

Результаты 9-го игрового дня у женщин на Australian Open — 2023:

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) – Елена Остапенко (Латвия, 17) – 6:2, 6:4.

Джессика Пегула (США, 3) – Виктория Азаренко (Беларусь, 24) – 4:6, 1:6.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующей чемпионкой турнира является завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.

Отметим, что последняя российская теннисистка завершила своё выступление на Australian Open — 2023 в третьем круге, это была Екатерина Александрова.