Азаренко: Рыбакина – молодец, и вся та клоунада на Уимблдоне не должна умалять её заслуг
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о неожиданной победе представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2022. Азаренко, как и другие российские и белорусские теннисисты, пропустила Уимблдон-2022 из-за санкций со стороны организаторов турнира.
«Я не смотрела Уимблдон, но всё равно считаю, что Лена – молодец, и вся та клоунада, которая была сделана, не должна умалять её заслуг. Она делала свою работу, играла здорово, выиграла и заслужила тот титул», – приводит слова Азаренко Sports.ru.
На текущем Открытом чемпионате Австралии – 2023 Азаренко сразится с Рыбакиной за выход в финал соревнований.
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