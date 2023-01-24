Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С днём рождения, мой ангел». Новак Джокович опубликовал трогательное фото со своей мамой

«С днём рождения, мой ангел». Новак Джокович опубликовал трогательное фото со своей мамой
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович трогательно поздравил свою маму Дияну с днём рождения.

Отметим, что сам Джокович также является отцом. У него подрастают сын Стефан и дочь Тара. Стефан всерьёз увлекается теннисом.

«С днём рождения, мой ангел», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Ранее 35-летний Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023. За свою карьеру Новак выигрывал титул в Мельбурне девять раз. В матче 1/8 финала Джокович (4) разгромил представляющего Австралию Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:1, 6:2. За место в полуфинале текущих соревнований Джокович сразится с шестой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым (5).

Рублёв уже побеждал Джоковича. Как Андрею выйти в полуфинал Australian Open Рублёв уже побеждал Джоковича. Как Андрею выйти в полуфинал Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023