«С днём рождения, мой ангел». Новак Джокович опубликовал трогательное фото со своей мамой

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович трогательно поздравил свою маму Дияну с днём рождения.

Отметим, что сам Джокович также является отцом. У него подрастают сын Стефан и дочь Тара. Стефан всерьёз увлекается теннисом.

«С днём рождения, мой ангел», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Ранее 35-летний Джокович уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023. За свою карьеру Новак выигрывал титул в Мельбурне девять раз. В матче 1/8 финала Джокович (4) разгромил представляющего Австралию Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:1, 6:2. За место в полуфинале текущих соревнований Джокович сразится с шестой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым (5).