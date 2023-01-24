Стало известно, где в ближайшие недели сыграет Даниил Медведев
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Стало известно, на каких турнирах сыграет в ближайшие недели чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.
Роттердам (Нидерланды). Турнир категории ATP-500. 13 — 19 февраля
Доха (Катар). Турнир категории ATP-250. 20 — 26 февраля
Дубай (ОАЭ). Турнир категории ATP-500. 27 февраля — 4 марта.
Индиан-Уэллс (США). Турнир серии «Мастерс». 8 — 19 марта.
Мехико (Мексика). Выставочный матч с Андреем Рублёвым. 20 марта.
Майами (США). Турнир серии «Мастерс». 22 марта — 2 апреля.
Ранее Медведев сенсационно рано завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2023, вылетев уже в третьем круге. Даниил проиграл 22-летнему американцу Себастьяну Корде со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).
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