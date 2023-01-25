Мама Рублёва: на этом Australian Open я заметила безусловный прогресс Андрея

Марина Марьенко, российский тренер и мама первой ракетки России Андрея Рублёва, высказалась о выходе сына в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.
«На этом Australian Open я заметила безусловный прогресс Андрея во всех направлениях. Он прибавил в своём стиле игры, в поведении, в подготовке к матчам. В матче с Руне он показал всем и себе свою силу характера, показал, что может сделать многое на корте. Когда он выиграл матч, то открыл для себя самого то, о чем не подозревал. После победы над Руне Андрей будет верить в себя ещё больше. Теперь он знает, что может преодолеть любые сложности, которые могут произойти во время матча. Он способен преодолеть как соперника, так и самого себя, быть хозяином своей игры, владеть эмоциями во время матча, чтобы довести результат до победы — это очень важно для Андрея», — приводит слова Марьенко Sport24.
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