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Калинская и Доулхайд потерпели поражение в парном четвертьфинальном матче Australian Open

Калинская и Доулхайд потерпели поражение в парном четвертьфинальном матче Australian Open
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэролайн Доулхайд потерпели поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Они уступили паре Суко Аояма/Эна Шибахара (обе – Япония).

Калинская и Доулхайд проиграли со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету Аоямы и Шибахары три эйса, столько же двойных ошибок, три реализованных брейк-пойнта из девяти. Калинская и Доулхайд ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти возможных.

В полуфинале Аояма и Шибахара сыграют с победительницами матча Чань Хаочин и Ян Чжаочюань/ Кори Гауфф и Джессика Пегула. Действующими победителями турнира являются чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
25 января 2023, среда. 04:40 МСК
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Шибахара
Япония
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
К. Доулхайд А. Калинская
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