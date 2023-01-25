Калинская и Доулхайд потерпели поражение в парном четвертьфинальном матче Australian Open
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американкой Кэролайн Доулхайд потерпели поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Они уступили паре Суко Аояма/Эна Шибахара (обе – Япония).
Калинская и Доулхайд проиграли со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету Аоямы и Шибахары три эйса, столько же двойных ошибок, три реализованных брейк-пойнта из девяти. Калинская и Доулхайд ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти возможных.
В полуфинале Аояма и Шибахара сыграют с победительницами матча Чань Хаочин и Ян Чжаочюань/ Кори Гауфф и Джессика Пегула. Действующими победителями турнира являются чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.
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