Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года. На стадии 1/4 финала 24-летняя уроженка Минска обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Соболенко сделала девять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из тринадцати брейк-пойнтов. На счету Векич четыре подачи навылет, 13 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов.



За выход в финал австралийского мэйджора Соболенко сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

Отметим, что белорусская спортсменка впервые в своей карьере вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.