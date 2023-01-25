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Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года. На стадии 1/4 финала 24-летняя уроженка Минска обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Соболенко сделала девять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из тринадцати брейк-пойнтов. На счету Векич четыре подачи навылет, 13 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал австралийского мэйджора Соболенко сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

Отметим, что белорусская спортсменка впервые в своей карьере вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open (ж). 1/4 финала
25 января 2023, среда. 05:10 МСК
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Донна Векич
64
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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