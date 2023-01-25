Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года. На стадии 1/4 финала 24-летняя уроженка Минска обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Соболенко сделала девять эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из тринадцати брейк-пойнтов. На счету Векич четыре подачи навылет, 13 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов.
За выход в финал австралийского мэйджора Соболенко сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.
Отметим, что белорусская спортсменка впервые в своей карьере вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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