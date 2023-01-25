Впервые на ТБШ две белоруски пробились в полуфиналы

На Australian Open — 2023 белорусские теннисистки установили новый национальный рекорд. Впервые в истории в полуфинале женской сетки турнира «Большого шлема» сыграют сразу две белоруски.
Сегодня, 25 января, в 1/2 финала австралийского мэйджора пробилась Арина Соболенко. 24-летняя уроженка Минска в двух партиях обыграла хорватку Донну Векич — 6:3, 6:2.
Накануне в полуфинал Открытого чемпионата Австралии вышла другая белоруска – Виктория Азаренко. В своём четвертьфинальном матче она оказалась сильнее представительницы США Джессики Пегулы со счётом 6:4. 6:1.
Стоит отметить, что впервые две белоруски сыграют в полуфинале на одном мэйджоре. В активе Соболенко следующие выходы в полуфинальные стадии ТБШ: Уимблдон-2021, US Open — 2021, US Open — 2022 и Аustralian Open — 2023.
Азаренко, в свою очередь, дважды становилась чемпионкой австралийского «Шлема» (2012 и 2013), уже добралась до полуфинала этого турнира в 2023 году. Виктория также доходила до 1/2 финала на «Ролан Гаррос» — 2013 и Уимблдоне (2012 и 2013). В активе 33-летней минчанки есть три выхода в решающую стадию на US Open (2012, 2013, 2020). В трёх случаях Азаренко уступила в финале американского мэйджора.
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