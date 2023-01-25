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Джокович одержал 26-ю победу подряд на Australian Open

Джокович одержал 26-ю победу подряд на Australian Open
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович одержал победу над российским теннисистом Андреем Рублёвым в 1/4 финала Australian Open. Встреча проходила на центральном корте в Мельбурне, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии. 35-летний Джокович оказался сильнее в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

Сербский теннисист одержал свою 26-ю победу подряд в рамках Открытого чемпионата Австралии. Напомним, Джокович – рекордсмен турнира по числу выигранных титулов (9). Новак побеждал на Australian Open в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 годах.

В полуфинале Джокович сойдётся с американским теннисистом Томми Полом, который в другом матче четвертьфинала в четырёх сетах одолел Бена Шелтона со счётом 7:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Джокович победил Рублёва в трёх сетах в четвертьфинале АО. Андрей взял лишь 7 геймов! LIVE Джокович победил Рублёва в трёх сетах в четвертьфинале АО. Андрей взял лишь 7 геймов! LIVE
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