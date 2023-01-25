35-летний Джокович в третий раз за карьеру обыграл Рублёва
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Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублёвым в 1/4 финала Australian Open. Встреча проходила на центральном корте в Мельбурне, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии. Джокович победил Рублёва в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4.
Сербский теннисист в третий раз за карьеру обыграл Рублёва. Ранее Джокович дважды побеждал россиянина на турнире ATP в Турине (6:3, 6:2 в 2021 году, 6:4, 6:1 в 2022 году). Единственную победу Рублёв одержал в 2022 году в финале турнира ATP в Белграде (6:2, 6:7, 6:0).
В полуфинале Джокович сойдётся с американским теннисистом Томми Полом, который в другом матче четвертьфинала в четырёх сетах одолел Бена Шелтона со счётом 7:6, 6:3, 5:7, 6:4.
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