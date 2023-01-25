В ФТР назвали безукоризненной игру Джоковича в матче с Рублёвым на Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о четвертьфинальной игре Открытого чемпионата Австралии между россиянином Андреем Рублёвым и сербом Новаком Джоковичем.

«Новак сегодня сыграл практически безукоризненно, не дав Андрею особых шансов зацепиться. Когда Джокович находится в такой форме, чтобы с ним бороться, необходимо превзойти самого себя. Шансы зацепиться у Андрея по ходу игры в некоторых моментах были, но использовать у него их так и не получилось. Новак есть Новак!» — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Серб обыграл Рублёва со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.