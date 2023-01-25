Джокович вместе со стадионом пропел для мамы Happy Birthday после выхода в полуфинал AO
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович растрогал публику на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
После выхода в полуфинал турнира, в рамках послематчевого интервью Джокович поздравил свою маму Дияну с днём рождения и вместе со стадионом спел ей Happy Birthday. Мама приехала поддержать Джоковича на Australian Open, вчера, 24 января её исполнилось 59 лет.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis.
Напомним, в четвертьфинальном поединке Джокович (4) уверенно обыграл первую ракетку России Андрея Рублёва (5) со счётом 6:1, 6:2, 6:4. За выход в финал соревнований Новак сразится с американцем Томми Полом.
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