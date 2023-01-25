Томми Пол: считаю, что Кирьос безумно талантливый спортсмен. Трудно оторваться от его игры

Американский теннисист Томми Пол, ранее вышедший в полуфинал Australian Open – 2023, рассказал о своей дружбе с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом.
«Я считаю, что он безумно талантливый спортсмен. Трудно оторваться от того, как он играет. Они с Фрэнсисом Тиафо – два моих любимых игрока. Если его показывают, а я на турнире, то я смотрю его матчи, потому что они самые захватывающие.
Я расстроился, что он снялся прямо накануне турнира, потому что я очень хотел посмотреть его игру. Думаю, у него будет хороший год. Он явно прибавил в прошлом году, играл потрясающе. С нетерпением жду его матчей», — сказал Пол на послематчевой пресс-конференции.
Кирьос снялся с домашнего турнира «Большого шлема» из-за проблем с коленом. Ранее он перенёс операцию.
- 25 января 2023
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