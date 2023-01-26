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Андрей Чесноков: давно говорил, что Рыбакина может выиграть все турниры «Большого шлема»

Андрей Чесноков: давно говорил, что Рыбакина может выиграть все турниры «Большого шлема»
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Победитель двух турниров категории «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о выходе Елены Рыбакиной в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале представительница Казахстана оказалась сильнее белоруски Виктории Азаренко со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

«Я давно говорил, когда Рыбакина выиграла Уимблдон, что это потенциальный игрок, который выиграет не только Уимблдон, но и другие турниры «Большого шлема». У неё все данные, чтобы выигрывать, есть. Физические данные – потрясающие.

В начале матча в первых шести геймах шесть подач навылет – можете себе представить? Ей 23 года, она может ещё больше увеличить свою стабильность, у неё есть дурацкие невынужденные ошибки, но я думаю, потенциально она может выиграть все турниры «Большого шлема».

Даже если брать сегодняшний матч, было много невынужденных ошибок. Два игрока, которые играют настолько плотно и остро, когда идёт такая игра, естественно, могут совершать достаточно много ошибок. Матч был для женского тенниса очень хорошим. И подача, и скорость ударов были, как в мужском теннисе», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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