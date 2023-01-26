Анна Дмитриева высказалась о выходе Елены Рыбакиной в финал Australian Open — 2023

Комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о выходе казахстанки Елены Рыбакиной в финал Australian Open — 2023.



«Матч был нервный. Азаренко играла очень хорошо для себя. Может, к концу матча у неё притупилось внимание, потому что она была в большом напряжении.



Если говорить о Рыбакиной, то это был не самый лучший её поединок. Она была немного зажата и очень волновалась. Но сумела справиться с волнением и наладить ту игру, которая для неё характерна в Австралии. Трудная встреча психологически, но это объяснимо — шла борьба за выход в финал.



Я болею за Лену, поэтому должна верить в её победу на турнире. Всё зависит от того, в каком состоянии выйдет Соболенко, потому что она должна выиграть в полуфинале. Всё будет зависеть от их психологического настроя, потому что это финальный матч — особое состояние и волнение. У обеих есть хорошие шансы», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.