26 января на Открытом чемпионате Австралии прошли полуфиналы у женщин. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) одолела представительницу Польши Магду Линетт (45-й номер мирового рейтинга). Соболенко одержала победу со счётом 7:6 (7:1), 6:2.
В другом матче 1/2 финала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) переиграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (24-й номер мирового рейтинга). Рыбакина оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Рыбакина — Соболенко: за кого вы будете болеть в финале женского АО?
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, выбывший во втором круге соревнований от американца Маккензи Макдональда. У женщин в прошлом году победу праздновала австралийка Эшли Барти. Она завершила карьеру в предыдущем сезоне.
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