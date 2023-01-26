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Елена Рыбакина объяснила, почему на Australian Open ей легче, чем на Уимблдоне

Елена Рыбакина объяснила, почему на Australian Open ей легче, чем на Уимблдоне
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) объяснила, почему на Открытом чемпионате Австралии ей легче, чем на победном для себя Уимблдоне.

«Почему тут сейчас легче, чем на Уимблдоне? Потому что я знаю, чего ожидать. На Уимблдоне всё было новым. Сейчас я более-менее понимаю, чего ожидать. В любом случае нервничаешь, так как впереди финал. Да и перед полуфиналом всегда нервничаешь. Но в этот раз я больше фокусировалась на матче, на том, что мне нужно делать, и старалась не думать, что будет, что происходит вокруг и так далее», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Елена Рыбакина успешно дошла до финала турнира. Финальный матч между Рыбакиной и белоруской Ариной Соболенко состоится 28 января, не ранее 11:30 мск. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.

«На Уимблдоне всё было новым. Сейчас знаю, чего ожидать». Рыбакина — о финале с Соболенко «На Уимблдоне всё было новым. Сейчас знаю, чего ожидать». Рыбакина — о финале с Соболенко
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