Елена Рыбакина объяснила, почему на Australian Open ей легче, чем на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) объяснила, почему на Открытом чемпионате Австралии ей легче, чем на победном для себя Уимблдоне.
«Почему тут сейчас легче, чем на Уимблдоне? Потому что я знаю, чего ожидать. На Уимблдоне всё было новым. Сейчас я более-менее понимаю, чего ожидать. В любом случае нервничаешь, так как впереди финал. Да и перед полуфиналом всегда нервничаешь. Но в этот раз я больше фокусировалась на матче, на том, что мне нужно делать, и старалась не думать, что будет, что происходит вокруг и так далее», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Елена Рыбакина успешно дошла до финала турнира. Финальный матч между Рыбакиной и белоруской Ариной Соболенко состоится 28 января, не ранее 11:30 мск. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
- 26 января 2023
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