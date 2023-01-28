«Умница». Евгений Кафельников — о выступлении Карена Хачанова на Аustralian Open — 2023

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников одним словом отреагировал на пост в социальных сетях россиянина Карена Хачанова о выступлении на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Умница», — написал Кафельников в комментариях, добавив эмодзи «аплодисменты».

Напомним, Хачанов дошёл до полуфинала Аustralian Open — 2023, это лучший результат среди россиян как в мужской, так и женской сетках. В матче за выход в финал Карен со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 проиграл четвёртой ракетке мира греку Стефаносу Циципасу. Для Карена это был второй полуфинал подряд на турнирах «Большого шлема».

За титул на Открытом чемпионате Австралии — 2023 Циципас сразится с девятикратным его чемпионом сербом Новаком Джоковичем.