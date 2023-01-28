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ESPN: Соболенко выиграла шесть последних матчей на «Шлемах», когда уступала первый сет

ESPN: Соболенко выиграла шесть последних матчей на «Шлемах», когда уступала первый сет
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в первом сете финала Открытого чемпионата Австралии. Партия завершилась со счётом 6:4 в пользу казахстанки.

Как сообщает издание ESPN, Соболенко выиграла шесть своих последних матчей на турнирах «Большого шлема», когда уступала первый сет. Во второй партии белоруска ведёт с брейком 5:2. По личным встречам на официальных турнирах лидирует Арина Соболенко — 3:0.

Финал Открытого чемпионата Австралии проходит на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии. Елена Рыбакина уже выигрывала турнир «Большого шлема». Она побеждала на Уимблдоне. Для Арины Соболенко это первый финал на мэйджорах.

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