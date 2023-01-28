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Тарпищев: в России много талантливых молодых девочек, будут хорошие перспективы на ТБШ

Тарпищев: в России много талантливых молодых девочек, будут хорошие перспективы на ТБШ
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил успехи российских спортсменок на Открытом чемпионате Австралии среди юниорок. Ранее Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Australian Open — 2023. В финале она обыграла другую представительницу России Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

«Очень перспективные девочки, игравшие в финале, у них большой потенциал. Дальше зависит от их правильной работы. В целом у нас много талантливых молодых девочек, что и показал Australian Open, и хорошие перспективы с прицелом на «Большой шлем» в будущем — это радует», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, на взрослом Открытом чемпионате Австралии российские теннисистки не смогли выйти во вторую неделю.

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