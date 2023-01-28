Тарпищев: в России много талантливых молодых девочек, будут хорошие перспективы на ТБШ

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил успехи российских спортсменок на Открытом чемпионате Австралии среди юниорок. Ранее Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Australian Open — 2023. В финале она обыграла другую представительницу России Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

«Очень перспективные девочки, игравшие в финале, у них большой потенциал. Дальше зависит от их правильной работы. В целом у нас много талантливых молодых девочек, что и показал Australian Open, и хорошие перспективы с прицелом на «Большой шлем» в будущем — это радует», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, на взрослом Открытом чемпионате Австралии российские теннисистки не смогли выйти во вторую неделю.