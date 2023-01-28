«Вся трясусь и очень нервная!» Арина Соболенко прокомментировала победу на Australian Open

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
«Я, конечно, вся трясусь и очень нервная, так что простите за мой английский. Спасибо Билли Джин Кинг в первую очередь. Это невероятно вдохновляет — поднимать трофей буквально на ваших глазах. Спасибо за всё то, что вы сделали для нашего спорта.
Елена, спасибо тебе и твоей команде за отличный турнир. Ты невероятный игрок. Конечно, у нас будет ещё много битв, надеюсь, именно в финалах ТБШ.
Спасибо всем, кто сделал этот турнир возможным. Спасибо болельщикам, судьям, болбоям за эти две недели, зрителям — приятно было играть перед вами.
Ну и свою команду хочу поблагодарить — наверное, самую безбашенную команду в туре. Мы прошли через падения в последние годы, работали очень усердно последние три года. Вы заслужили этот трофей даже больше, чем я!» — сказала Соболенко в интервью на корте.
- 28 января 2023
-
15:18
-
15:15
-
15:03
-
15:01
-
14:54
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:46
-
14:41
-
14:39
-
14:33
-
14:31
-
14:26
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:14
-
14:13
-
13:59
-
13:49
-
13:29
-
13:24
-
13:17
-
12:56
-
12:53
-
12:38
-
12:20
-
12:20
-
11:57
-
11:50
-
11:09
-
10:29
-
10:26
-
10:02