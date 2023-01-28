«Вся трясусь и очень нервная!» Арина Соболенко прокомментировала победу на Australian Open

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Я, конечно, вся трясусь и очень нервная, так что простите за мой английский. Спасибо Билли Джин Кинг в первую очередь. Это невероятно вдохновляет — поднимать трофей буквально на ваших глазах. Спасибо за всё то, что вы сделали для нашего спорта.

Елена, спасибо тебе и твоей команде за отличный турнир. Ты невероятный игрок. Конечно, у нас будет ещё много битв, надеюсь, именно в финалах ТБШ.

Спасибо всем, кто сделал этот турнир возможным. Спасибо болельщикам, судьям, болбоям за эти две недели, зрителям — приятно было играть перед вами.

Ну и свою команду хочу поблагодарить — наверное, самую безбашенную команду в туре. Мы прошли через падения в последние годы, работали очень усердно последние три года. Вы заслужили этот трофей даже больше, чем я!» — сказала Соболенко в интервью на корте.