Вероника Кудерметова покинет топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова по итогам Australian Open опустится на 11-е место в мировом рейтинге, пропустив вперёд финалистку турнира Елену Рыбакину из Казахстана. Рыбакина поднимется в рейтинге сразу на 15 позиций.
Вероника, находившаяся до старта турнира на девятом месте рейтинга WTA, завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии на стадии второго круга, проиграв американке Кэти Волынец – 6:4, 2:6, 6:2. В понедельник официально обновится рейтинг WTA, и Кудерметова лишится места в топ-10.
Live-рейтинг WTA:
1 (1 предыдущая позиция). Ига Свёнтек (Польша) — 10 485 очков.
2 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 6100.
3 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5210.
4 (3). Джессика Пегула (США) — 5000.
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4645.
6 (7). Кори Гауфф (США) — 3992.
7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3811.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3380.
9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2905.
10 (25). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2815.
13 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2740.
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