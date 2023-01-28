Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова покинет топ-10 рейтинга WTA

Вероника Кудерметова покинет топ-10 рейтинга WTA
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова по итогам Australian Open опустится на 11-е место в мировом рейтинге, пропустив вперёд финалистку турнира Елену Рыбакину из Казахстана. Рыбакина поднимется в рейтинге сразу на 15 позиций.

Вероника, находившаяся до старта турнира на девятом месте рейтинга WTA, завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии на стадии второго круга, проиграв американке Кэти Волынец – 6:4, 2:6, 6:2. В понедельник официально обновится рейтинг WTA, и Кудерметова лишится места в топ-10.

Live-рейтинг WTA:

1 (1 предыдущая позиция). Ига Свёнтек (Польша) — 10 485 очков.
2 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 6100.
3 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5210.
4 (3). Джессика Пегула (США) — 5000.
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4645.
6 (7). Кори Гауфф (США) — 3992.
7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3811.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3380.
9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2905.
10 (25). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2815.
13 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2740.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023