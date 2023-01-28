Вероника Кудерметова покинет топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова по итогам Australian Open опустится на 11-е место в мировом рейтинге, пропустив вперёд финалистку турнира Елену Рыбакину из Казахстана. Рыбакина поднимется в рейтинге сразу на 15 позиций.



Вероника, находившаяся до старта турнира на девятом месте рейтинга WTA, завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии на стадии второго круга, проиграв американке Кэти Волынец – 6:4, 2:6, 6:2. В понедельник официально обновится рейтинг WTA, и Кудерметова лишится места в топ-10.

Live-рейтинг WTA:

1 (1 предыдущая позиция). Ига Свёнтек (Польша) — 10 485 очков.

2 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 6100.

3 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5210.

4 (3). Джессика Пегула (США) — 5000.

5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4645.

6 (7). Кори Гауфф (США) — 3992.

7 (6). Мария Саккари (Греция) — 3811.

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3380.

9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2905.

10 (25). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2815.

13 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2740.