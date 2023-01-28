Чесноков поделился ожиданиями перед финалом Australian Open между Джоковичем и Циципасом

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финального матча Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.



«Джоковича нереально обыграть, когда он собирается. Может проиграть один сет, если потеряет внимание или ещё что. Новак — однозначный фаворит финала с Циципасом. Но нужно отметить, что и Стефанос играет очень здорово. Мне бы хотелось увидеть интригу. Надеюсь, что она в финале будет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Финальный поединок Australian Open — 2023 между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом состоится 29 января и начнётся в 11:30 по московскому времени. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.