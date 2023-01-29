«Скоро увидимся и отпразднуем». Паула Бадоса поздравила Арину Соболенко с титулом на AO
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16-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поздравила белоруску Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
Напомним, в решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут.
«Девочка! Мечты сбываются! Так рада за тебя! Скоро увидимся и отпразднуем», — написала Бадоса, добавив эмодзи «кубок» и «поцелуй».
Бадоса отказалась от участия в текущем Открытом чемпионате Австралии – 2023 из-за травмы, которую она получила в четвертьфинальном матче на турнире в Аделаиде. На данный момент высшим достижением Бадосы на уровне WTA является победа на турнире в WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
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