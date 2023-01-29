Джокович сравнялся с Надалем по количеству титулов на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович cтал победителем Открытого чемпионата Австралии и сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству трофеев на турнирах «Большого шлема». Оба теннисиста имеют в своём активе по 22 победы на мэйджорах.

Джоковичу 10 раз покорился Australian Open, семь раз — Уимблдон, трижды — US Open и дважды — Открытый чемпионат Франции. На счету Надаля 14 побед на «Ролан Гаррос», четыре — на Открытом чемпионате США, по две — на Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии.

В финале текущего розыгрыша Australian Open Новак Джокович одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Для Джоковича эта победа стала 10-й кряду над Циципасом в официальных матчах. Грек провёл свой первый финал на Открытом чемпионате Австралии, однако не смог взять ни одного сета в матче.