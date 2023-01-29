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Джокович одолел Циципаса и стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2023

Джокович одолел Циципаса и стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2023
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Сербский теннисист Новак Джокович переиграл грека Стефаноса Циципаса и завоевал титул Открытого чемпионата Австралии — 2023.

Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Серб выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Стефаноса Циципаса 15 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера — на хардовом покрытии.

По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.

Australian Open (м). Финал
29 января 2023, воскресенье. 11:45 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 6 5    
6 		7 7 7 7    
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграл вылетевший во втором круге нынешнего розыгрыша испанец Рафаэль Надаль.

Ранее у женщин победу праздновала белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале в трёх сетах обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.

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