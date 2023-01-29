Джокович одолел Циципаса и стал победителем Открытого чемпионата Австралии — 2023

Сербский теннисист Новак Джокович переиграл грека Стефаноса Циципаса и завоевал титул Открытого чемпионата Австралии — 2023.
Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Серб выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Стефаноса Циципаса 15 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера — на хардовом покрытии.
По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.
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Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграл вылетевший во втором круге нынешнего розыгрыша испанец Рафаэль Надаль.
Ранее у женщин победу праздновала белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале в трёх сетах обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.
- 29 января 2023
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