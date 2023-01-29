Елена Рыбакина ответила тем, кто критиковал поведение её тренера на Australian Open — 2023

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выпустила заявление, касающееся критики поведения её тренера.

Напомним, тренером Рыбакиной является 35-летний хорватский специалист Стефано Вуков. Вместе с ним Рыбакина завоевала титул на Уимблдоне-2022. Стефано часто эмоционально ведёт себя по ходу матчей подопечной.

Ранее, в частности, Пэм Шрайвер выразила обеспокоенность и посоветовала Елене сменить тренера.

«После отлично проведённого AO я увидела тревожные комментарии по поводу поведения моего тренера Стефано Вукова. Хочу прояснить ситуацию, дабы избежать неверных толкований. Стефано начал верить в меня много лет назад, раньше, чем кто-либо другой. Мы вместе разработали стратегию, следуя которой, я смогу добиться больших успехов. Правильность его подхода доказывают мои результаты. Он увлекающийся тренер, обладающий обширными знаниями о теннисе. В отличие от людей, которые комментируют его поведение, он хорошо знает меня и как человека, и как спортсмена. А тот, кто меня знает, отлично понимает, что я никогда не буду работать с тренером, который не уважает меня и наши труды. Я могу молчать на корте, но внутри меня сидит спортсмен, который хочет достичь великих результатов, и Стефано мне в этом очень помогает», — написала Рыбакина в своих социальных сетях.