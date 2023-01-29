Елена Рыбакина ответила тем, кто критиковал поведение её тренера на Australian Open — 2023

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выпустила заявление, касающееся критики поведения её тренера.
Напомним, тренером Рыбакиной является 35-летний хорватский специалист Стефано Вуков. Вместе с ним Рыбакина завоевала титул на Уимблдоне-2022. Стефано часто эмоционально ведёт себя по ходу матчей подопечной.
Ранее, в частности, Пэм Шрайвер выразила обеспокоенность и посоветовала Елене сменить тренера.
«После отлично проведённого AO я увидела тревожные комментарии по поводу поведения моего тренера Стефано Вукова. Хочу прояснить ситуацию, дабы избежать неверных толкований. Стефано начал верить в меня много лет назад, раньше, чем кто-либо другой. Мы вместе разработали стратегию, следуя которой, я смогу добиться больших успехов. Правильность его подхода доказывают мои результаты. Он увлекающийся тренер, обладающий обширными знаниями о теннисе. В отличие от людей, которые комментируют его поведение, он хорошо знает меня и как человека, и как спортсмена. А тот, кто меня знает, отлично понимает, что я никогда не буду работать с тренером, который не уважает меня и наши труды. Я могу молчать на корте, но внутри меня сидит спортсмен, который хочет достичь великих результатов, и Стефано мне в этом очень помогает», — написала Рыбакина в своих социальных сетях.
- 29 января 2023
-
15:38
-
15:33
-
15:27
-
15:24
-
15:22
-
15:13
-
15:11
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
15:02
-
14:59
-
14:53
-
14:52
-
14:52
-
14:45
-
14:44
-
14:44
-
14:43
-
14:42
-
14:08
-
13:47
-
13:36
-
13:32
-
13:25
-
12:52
-
12:41
-
12:40
-
12:38
-
12:31
-
12:22
-
12:19
-
12:04
-
11:49
-
11:29