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Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Новака Джоковича на Australian Open — 2023

Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Новака Джоковича на Australian Open — 2023
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

В решающем матче Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

«Первый сет был фантастический. Как Джокович играет, так никто не может. Первый сет стал залогом успеха. Был сбой во втором сете на 3:3, когда были несколько интенсивных геймов, Джокович немного захлебнулся. Чуть позже спад настиг Циципаса, хотя он мог использовать то, что Новак предоставил. Думаю, что Циципас гораздо больше пробежал, потому что Новак играл веером. Всё закономерно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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