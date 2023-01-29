Тарпищев назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории после победы на AO — 2023
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему считает серба Новака Джоковича величайшим теннисистом в мире.
Джокович в 10-й раз выиграл Открытый чемпионат Австралии. В решающем матче Новак со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Для 35-летнего серба это 22-й титул на турнирах «Большого шлема».
«Джокович величайший в истории. Всё доказал. 22 «Шлема», дольше всех был первым в рейтинге. Что ещё надо? У Новака 33 финала, у Надаля 31. То есть он даже здесь лучше. Как профессионал он этой победой вышел на первое место в их споре», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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