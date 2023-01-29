Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории после победы на AO — 2023

Тарпищев назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории после победы на AO — 2023
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему считает серба Новака Джоковича величайшим теннисистом в мире.

Джокович в 10-й раз выиграл Открытый чемпионат Австралии. В решающем матче Новак со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Для 35-летнего серба это 22-й титул на турнирах «Большого шлема».

«Джокович величайший в истории. Всё доказал. 22 «Шлема», дольше всех был первым в рейтинге. Что ещё надо? У Новака 33 финала, у Надаля 31. То есть он даже здесь лучше. Как профессионал он этой победой вышел на первое место в их споре», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Джокович взял 10-й АО и стал 1-й ракеткой мира! Теперь у него с Надалем по 22 «Шлема» Джокович взял 10-й АО и стал 1-й ракеткой мира! Теперь у него с Надалем по 22 «Шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023