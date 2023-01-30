Видео десяти лучших розыгрышей Елены Рыбакиной на Australian Open — 2023

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина остановилась в шаге от завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии. Спортсменка во второй раз вышла в главный матч турнира «Большого шлема», однако не смогла одолеть представительницу Беларуси Арину Соболенко.

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Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Ранее Рыбакина уже выходила в финал Уимблдона, где ей удалось переиграть тунисскую теннисистку Онс Жабер. Очки за этот турнир не шли в рейтинг.

После этого турнира Рыбакина стала 10-й ракеткой мира. Это произойдёт при обновлении рейтинга 30 января. Казахстанская спортсменка никогда не поднималась так высоко в рейтинге.

Если бы представительница Казахстана одержала победу в финальном матче, то могла бы быть восьмой в мире. Арина Соболенко, взявшая титул, вновь заняла вторую строчку рейтинга.