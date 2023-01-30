Чемпионка АО – 2023 Корнеева: «Согласна насчёт схожести с Рыбакиной, но равняюсь на Серену

Российская теннисистка Алина Корнеева, ставшая победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии, рассказала, на кого равняется из мира спорта.
«Согласна насчёт сравнений с Еленой: телосложение одинаковое, игра где-то похожа. Планирую не только подавать и забивать, хочу очень хорошо двигаться, быть стабильным игроком. Равняюсь больше на Серену Уильямс, хотя не скажу, что есть кумиры среди женщин. После матча подошла к Елене, потому что мы из одного места — она тренировалась там же, где и я — в школе «Спартака». Поэтому хотела с ней сделать фото на память и для своих тренеров — две девочки в финале «Большого Шлема».
Мы виделись пару дней назад — она поздоровалась. Думаю, она меня помнит. Но когда я тренировалась с ней на кортах, была совсем маленькой. Но не могу сказать, что победа Елены на Уимблдоне мотивирует. Скорее, я об этом не думала. Перед полуфиналом у меня была мысль: хотелось бы, чтобы две девочки из московского «Спартака» были в финале. Но не зацикливаюсь на этом.
Я, конечно, фанатка Надаля. Как-то была в его Академии в Испании. Моя тренировка заканчивалась, его — только начиналась. Так что мой тренер подвёл меня. Тогда впервые его увидела, сфоткалась. После этого дня два плакала. Это кумир детства», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате»:
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