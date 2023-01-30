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Чемпионка юниорского AO Корнеева рассказала, повысился ли интерес спонсоров после «Шлема»

Чемпионка юниорского AO Корнеева рассказала, повысился ли интерес спонсоров после «Шлема»
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Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии Алина Корнеева ответила на вопрос об отсутствии спонсоров.

«Да, за Миррой спонсоры из Nike, агенство IMG. Но разницы я не чувствую, мне этого хватает. Тем более я знаю, что там, в Москве, моя команда, которая ставит будильник на три часа по московскому времени и очень сильно переживает, а после матча со слезами звонит мне. Я совсем не чувствую этой разницы. Звонят ли спонсоры? Конечно, какие-то спонсоры выходят на связь. Но это всё на родителях, я не заморачиваюсь, доверяю им. В 15 лет так правильнее. Мы с родителями уже понимаем, что наступает такой возраст, я перехожу на уровень, когда нужно создавать команду: если появляется мысль, пытаемся обговорить. Но пока не думаю. На какой турнир мне родители говорят ехать, тот и играю. Моя задача — на корте», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате»:

«Горжусь победой с травмой». Первое интервью с чемпионкой Australian Open Алиной Корнеевой «Горжусь победой с травмой». Первое интервью с чемпионкой Australian Open Алиной Корнеевой
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