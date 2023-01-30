Чемпионка юниорского AO Корнеева рассказала, повысился ли интерес спонсоров после «Шлема»

Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии Алина Корнеева ответила на вопрос об отсутствии спонсоров.
«Да, за Миррой спонсоры из Nike, агенство IMG. Но разницы я не чувствую, мне этого хватает. Тем более я знаю, что там, в Москве, моя команда, которая ставит будильник на три часа по московскому времени и очень сильно переживает, а после матча со слезами звонит мне. Я совсем не чувствую этой разницы. Звонят ли спонсоры? Конечно, какие-то спонсоры выходят на связь. Но это всё на родителях, я не заморачиваюсь, доверяю им. В 15 лет так правильнее. Мы с родителями уже понимаем, что наступает такой возраст, я перехожу на уровень, когда нужно создавать команду: если появляется мысль, пытаемся обговорить. Но пока не думаю. На какой турнир мне родители говорят ехать, тот и играю. Моя задача — на корте», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате»:
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