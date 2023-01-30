Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Лионе

Российская теннисистка Анастасия Потапова (43-е место в рейтинге WTA) вышла во второй круг турнира категории WTA-250, который стартовал в Лионе (Франция). Её соперницей в матче первого круга стала представительница Испании Марина Бассольс Рибера (124-е место в рейтинге WTA).

Встреча завершилась победой россиянки — 4:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.

21-летняя Потапова сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19 возможных (37%).

Во втором круге соперницей Анастасии станет победительница матча между Аной Богдан (Румыния) и Кларой Бюрель (Франция).



В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.