Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Лионе

Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Лионе
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова (43-е место в рейтинге WTA) вышла во второй круг турнира категории WTA-250, который стартовал в Лионе (Франция). Её соперницей в матче первого круга стала представительница Испании Марина Бассольс Рибера (124-е место в рейтинге WTA).

Встреча завершилась победой россиянки — 4:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 2 часа и 14 минут.

21-летняя Потапова сделала три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19 возможных (37%).

Во втором круге соперницей Анастасии станет победительница матча между Аной Богдан (Румыния) и Кларой Бюрель (Франция).

В 2022 году Потапова завоевала дебютный титул на уровне WTA. Анастасия выиграла турнир категории WTA-250 в Стамбуле (Турция), в финале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:3, 6:1.

Лион. 1-й круг
30 января 2023, понедельник. 15:25 МСК
Анастасия Потапова
43
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 2
         
Марина Бассольс Рибера
124
Испания
Марина Бассольс Рибера
М. Рибера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023