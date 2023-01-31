Борис Беккер — о Джоковиче: ещё в детстве он сказал: «Я буду лучшим». Он был прав

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер высказался о сербе Новаке Джоковиче после его 10-го триумфа на Открытом чемпионате Австралии.

«Новаку 35 лет, и он знает, что в 40 лет он не справится с подобными выступлением. Я думаю, что это будет адская поездка после Открытого чемпионата Австралии. Это будет совершенно другой акт и совершенно другое бремя в Париже и Уимблдоне. Успех — мечта его жизни, он хочет стать самым успешным игроком в истории. Ещё в детстве он сказал: «Я буду лучшим». Он был прав. И теперь он на пределе», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.

Напомним, в финале Australian Open Джокович одержал победу над Циципасом со счётом 6:3, 7:6(7:4), 7:6(7:5). По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.