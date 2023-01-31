Радукану примет участие в первом турнире ATX Open в Остине в конце февраля

Победительница Открытого чемпионата США — 2021 британка Эмма Радукану выступит на первом турнире WTA-250 ATX Open в Остине (Техас, США) в конце февраля.

Радукану станет одной из двух бывших чемпионок US Open наряду с американкой Слоан Стивенс среди 32 игроков, которые примут участие в турнире.

«Мы очень рады, что Эмма, самая юная победительница турниров «Большого Шлема» в сегодняшнем теннисе, приедет на ATX Open», — приводит слова турнирного директора серии DropShot Христо Ван Ренсбурга Tennis 365.

На Открытом чемпионате Австралии-2023 Радукану проиграла во втором круге американской теннисистке Кори Гауфф. 5 января британка получила травму лодыжки и вынуждена была сняться с турнира в Окленде (Новая Зеландия). Её участие в Australian Open было под вопросом.