Радукану примет участие в первом турнире ATX Open в Остине в конце февраля

Победительница Открытого чемпионата США — 2021 британка Эмма Радукану выступит на первом турнире WTA-250 ATX Open в Остине (Техас, США) в конце февраля.
Радукану станет одной из двух бывших чемпионок US Open наряду с американкой Слоан Стивенс среди 32 игроков, которые примут участие в турнире.
«Мы очень рады, что Эмма, самая юная победительница турниров «Большого Шлема» в сегодняшнем теннисе, приедет на ATX Open», — приводит слова турнирного директора серии DropShot Христо Ван Ренсбурга Tennis 365.
На Открытом чемпионате Австралии-2023 Радукану проиграла во втором круге американской теннисистке Кори Гауфф. 5 января британка получила травму лодыжки и вынуждена была сняться с турнира в Окленде (Новая Зеландия). Её участие в Australian Open было под вопросом.
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