«Я была одержима». Шарапова рассказала, как занималась проектированием дома в Калифорнии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова рассказала, как проектировала свой дом на берегу моря в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

«Я была одержима процессом создания этого дома. Спрыгивала с самолёта после турниров и бежала прямо на сайт, в офис архитектора или к производителю кухонь. Это был мой проект, и я не собиралась никому делегировать какую-либо его часть», — сказала Шарапова в интервью Architectiral Digest.

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.