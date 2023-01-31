Тренер Арины Соболенко: как команда провела ночь после победы? Громко. Я не помню ничего
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Антон Дубров, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал, как их команда праздновала победу подопечной на недавнем Открытом чемпионате Австралии.
«Как команда провела ночь после победы? Громко. Я не помню ничего. Знаю, что мы танцевали. Арина раньше ушла – у нее фотосессия утром была. Только помню, что была колонка, какой-то алкоголь и трофей. И мы пели. Что слушали? Много из Queen. Да все там было, даже белорусские песни. Было интересно», — приводит слова Дуброва Sports.ru.
Напомним, в решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Благодаря этой победе Соболенко вернулась стала второй ракеткой мира.
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