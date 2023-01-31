Расследование не выявило доказательств вины Зверева в домашнем насилии

АТР завершила расследование в отношении немецкого теннисиста Александра Зверева, который подозревался в домашнем насилии.

Обвинения в адрес Зверева в 2020 году выдвинула бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова. Сам игрок отверг все обвинения. АТР инициировала внутреннее расследование по делу в октябре 2021 года.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте АТР, достаточных доказательств, подтверждающих вину Зверева, выявлено не было, однако это решение может быть пересмотрено в случае появления существенных доказательств.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Зверев вылетел во втором круге, проиграв в четырёх сетах американскому теннисисту Майклу Ммо, занимавшему в тот момент 107-ю строчку рейтинга.