Расследование не выявило доказательств вины Зверева в домашнем насилии
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АТР завершила расследование в отношении немецкого теннисиста Александра Зверева, который подозревался в домашнем насилии.
Обвинения в адрес Зверева в 2020 году выдвинула бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова. Сам игрок отверг все обвинения. АТР инициировала внутреннее расследование по делу в октябре 2021 года.
Согласно информации, размещённой на официальном сайте АТР, достаточных доказательств, подтверждающих вину Зверева, выявлено не было, однако это решение может быть пересмотрено в случае появления существенных доказательств.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Зверев вылетел во втором круге, проиграв в четырёх сетах американскому теннисисту Майклу Ммо, занимавшему в тот момент 107-ю строчку рейтинга.
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